El Parlament escollirà a Laura Castel i Héctor Sánchez com a senadors en el ple d'aquest divendres

La Mesa manté el vot telemàtic a l'exconseller Lluís Puig



El Parlament escollirà en el ple d'aquest divendres la senadora republicana en la passada legislatura Laura Castel i el secretari general de Comunistes de Catalunya Héctor Sánchez com a senadors per designació parlamentària.

Castel i Sánchez substituiran Pau Furriol i Adelina Escandell en les files dels republicans en la cambra alta, mentre que Josep Maria Reniu seguirà com a senador, han explicat fonts parlamentàries després de la reunió de la Mesa d'aquest dimarts.

En finalitzar el ple de l'1 de setembre pel recurs d'inconstitucionalitat presentat per Junts i ERC sobre la Llei d'Habitatge, el Parlament celebrarà un ple específic de designació de senadors.

En la reunió, la Mesa ha destacat la proposta del PSC, ERC, Junts i En Comú Podem per crear una comissió d'estudi sobre els criteris de finançament de l'atenció primària, després de les peticions del sector per dedicar un 25% del pressupost anual de salut a atenció primària.

Amb la primera reunió després de l'estiu, la Mesa del Parlament ha començat el sisè període de sessions de la legislatura i ha anunciat que, excepcionalment, es reuniran el dilluns de la setmana vinent, i no el dimarts com és habitual.

L'EXCONSELLER LLUÍS PUIG

El diputat i exconseller de Cultura, Lluís Puig, podrà continuar votant de forma telemàtica durant aquest període de sessions de la legislatura actual.

Les mateixes fonts han assegurat que la Mesa ha pres aquesta decisió de manera majoritària però no unànime, i Puig votarà com a diputat en el Parlament des de Bèlgica, lloc on resideix després de l'1-O.

ACTES PER LA DIADA

El Parlament celebrarà durant la Diada d'aquest any una jornada de portes obertes amb diferents mostres de cultura popular catalana, com les sardanes.

Com ja va anunciar el 25 de juliol, atorgarà al FC Barcelona femení la Medalla d'Honor en la categoria d'or, acte que s'acostuma a celebrar la vigília de l'11 de setembre.

En aquesta ocasió, el conjunt blaugrana rep el València Femení en la primera jornada de la Lliga el 10 de setembre i, per tant, l'entrega d'aquesta distinció se celebrarà la tarda del dimecres 13 de setembre.

PAU JUVILLÀ

La Taula ha valorat la inadmissió a tràmit del recurs d'empara per part del Tribunal Constitucional (TC) a l'exdiputat de la CUP Pau Juvillà del passat mes de juliol, per no esgotar totes les vies judicials abans d'arribar al TC.

En aquests moments, Juvillà està pendent del Tribunal Suprem (TS), ja que va presentar un recurs contenciós administratiu contra la decisió de la Junta Electoral Central (JEC).