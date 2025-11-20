El Parlament emplaça al Govern a reforçar la prevenció del suïcidi infantil i juvenil

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha emplaçat al Govern a reforçar la prevenció del suïcidi infantil i juvenil, en el marc d'una moció del PP, en la qual aquest punt, transaccionat amb PSC-Units, ha tirat endavant per unanimitat.
El text també reclama establir pautes d'intervenció als docents per ajudar a orientar-los amb indicacions tècniques i metodològiques davant de casos d'assetjament escolar.
Ha prosperat un altre punt de la moció que advoca per oferir formació a les famílies, "de manera progressiva, periòdica i coordinada" entre les Conselleries de Salut, Educació i Drets Socials, per tractar la importància de determinats termes d'interès i que tenen repercussió directa en el benestar emocional de nens i adolescents.
A més, ha tirat endavant un punt que defensa reforçar l'educació per a la prevenció i detecció de les violències digitals, l'explotació sexual de la infància i adolescència i el consum de pornografia en entorns digitals, "treballant un ús crític i responsable de les tecnologies d'informació i comunicació i les xarxes socials".
Ha prosperat la petició que s'incorpori als plans de convivència activitats de prevenció de la conducta autolesiva, i que es prioritzi l'actualització de la guia per a l'abordatge de la conducta suïcida i de les autolesions no suïcides els centres educatius de Catalunya.