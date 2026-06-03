El Parlament destaca Gaudí com un "defensor fervent" del català

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha llegit aquest dimecres una declaració institucional amb motiu del centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, el qual reconeixen com un dels arquitectes més influents de la història i destaquen com un "defensor fervent" de la llengua catalana.
En el text de la declaració, a proposta dels grups del PSC-Units, Junts, ERC, els Comuns i la CUP es destaca l'originalitat de l'obra de Gaudí i la seva connexió amb les ciències, la religió, la naturalesa i la història plasmades en dissenys "trencadors".
La declaració remarca que Gaudí "es va convertir en símbol de la dignitat lingüística" quan va ser detingut l'1 de setembre del 1924, durant la dictadura de Primo de Rivera, en negar-se a no fer servir el català davant la policia.
Així, el Parlament s'afegeix a la commemoració de l'Any Gaudí 2026, per reconèixer la universalitat de la figura i obra de l'arquitecte, remarca el compromís de Gaudí amb "Catalunya, amb el catalanisme, amb la cultura i amb la llengua catalanes, a més de la rellevància nacional i internacional de la seva figura.
També constata que l'Any Gaudí és un "projecte compartit de país que uneix art, cultura innovació i identitat" i destaca la culminació aquest 2026 de la torre de Jesús de la Sagrada Família de Barcelona, coincidint amb el seu centenari.
A més a més, reconeix la "vigència dels valors ecològics de la seva arquitectura" i posa en valor els recursos inspirats en lleis naturals que va fer servir.