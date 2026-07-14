El Parlament designarà Josep Maria Reniu (ERC) com a senador autonòmic en substitució de Laura Castel

Gustavo Valiente - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
El Parlament designarà Josep Maria Reniu (ERC) com a nou senador autonòmic per Catalunya en el ple de la setmana vinent, en substitució de Laura Castel.
Segons han explicat fonts parlamentàries, la Mesa del Parlament ha rebut aquest dimarts la renúncia de Castel i la proposta de Reniu per part d'ERC.
També han explicat que en el ple es faran els debats finals del projecte de llei de modificació del Codi Civil de Catalunya sobre el suport a l'exercici de la capacitat jurídica de les persones i sobre la proposició de llei de les cambres de comerç de Catalunya i del Consell General de Cambres.
L'ordre del dia també inclou el debat final de la proposició de llei dels Comuns per prohibir les compres especulatives d'habitatge, tot i que Junts i el PP han anunciat que demanaran un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, la qual cosa obligaria a ajornar el debat.
A més a més, es farà el debat sobre la tramitació en lectura única de la proposició de llei d'actualització de la legislació sobre els termes per referir-se a les persones amb discapacitat.