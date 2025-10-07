El Parlament designa Juan Milián (PP) com a senador autonòmic per Catalunya

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha aprovat aquest dimarts la designació de Juan Milián com a senador autonòmic en representació de la Generalitat de Catalunya a proposta del PP, en substitució de la diputada del PP Lorena Roldán.
És portaveu del grup popular a l'Ajuntament de Barcelona i coordinador general d'Estratègia i Comunicació del partit a Catalunya, i va ser diputat del Parlament en les legislatures IX, X i XI.
Juan Milián (Morella 1981) és llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració i màster en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa.
Ha estat professor associat a la UB i membre del Consell Rector del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
Ha escrit i publicat assajos polítics, com 'El proceso español' i '¡Liberaos!', tots dos de l'editorial Deusto.