El Parlament demana revisar la compra pública del menjar a escoles i hospitals i que sigui més sa

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous instar el Govern a revisar l'actual model de compra pública d'aliments a escoles, hospitals, residències i altres serveis de la Generalitat incorporant com a criteris per adquirir-los que siguin productes saludables, de proximitat, de temporada i ecològics.
Es tracta del punt d'una moció de la CUP sobre producció i consum agroalimentari, que ha estat validat amb el suport del PSC-Units, Junts, ERC, els Comuns, la CUP i Aliança Catalana, i el vot en contra del PP i Vox.
Aquest mateix punt reclama prioritzar entre els aliments que es compren aquells productes que estiguin certificats amb la marca de qualitat nacional catalana, una certificació encara no existent i que algunes formacions volen impulsar; tot i que s'ha rebutjat la petició que els proveïdors preferents per a aquests centres siguin públics.
També ha tirat endavant el punt que reclama promoure la recuperació i creació d'una xarxa d'escorxadors de proximitat mitjançant la col·laboració públicoprivada.
No obstant això, s'han rebutjat altres punts que demanaven una moratòria en les llicències a la indústria porcina, la creació de la figura del gran tenidor de terres, equiparable al gran tenidor d'habitatge, o la creació d'una distribuïdora pública per a tasques de logística i distribució d'aliments.