El Parlament demana respectar les resolucions de l'ONU després del dictamen sobre Puigdemont

BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha demanat respectar "totes les resolucions i posicionaments" de les Nacions Unides, després del dictamen del Comitè de Drets Humans de l'ONU que va resoldre que Espanya va vulnerar els drets de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en suspendre'l com a diputat quan va ser processat per rebel·lió.

El ple del Parlament ha aprovat aquesta moció a proposta de Junts amb el suport d'ERC i la CUP, mentre que el PSC, Cs, Vox i el PP hi han votat en contra i els comuns s'han abstingut.

En la mateixa moció, el Parlament ha cridat a respectar "sobretot" els posicionaments i les resolucions de l'ONU que fan referència al Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics.

Precisament, el dictamen del Comitè sobre Puigdemont va apreciar una vulneració de l'article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics perquè la suspensió, "prèvia a una condemna, no va ser per motius previstos en la legislació, que siguin raonables i objectius".

El Parlament ha defensat "la conveniència d'assumir i exigir-ne el compliment per part de les autoritats competents de l'Estat espanyol".

JUNTS CREU QUE LA MOCIÓ RETRATA ELS GRUPS

Josep Rius (Junts) ha assegurat que Espanya "ha acumulat una llarga llista de condemnes per violacions de drets civils", ha sostingut que la moció permet saber com es posicionen els grups parlamentaris sobre aquest assumpte i els ha preguntat si pensen exigir que es compleixi la resolució del Comitè de Drets Humans.

Per la seva banda, el diputat del PSC David Pérez ha convingut que el dictamen de l'ONU diu literalment que l'Estat espanyol va vulnerar els drets de Puigdemont, però ha acusat Junts de donar "una visió dels textos que no és perquè, com a mínim, diuen més coses".

Marina Bravo (Cs) ha dit que les resolucions de l'ONU s'han de complir, tot i que creu que "no cal ser un geni per veure" que amb aquesta moció Junts no vol reivindicar les normes bàsiques de la convivència en una democràcia, segons ella, sinó fer-la servir en propi benefici.