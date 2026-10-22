El Parlament demana reforçar el finançament basal dels clústers fins als 7 milions en ajuts del 2027

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha aprovat una moció que demana reforçar el finançament basal dels clústers i "augmentar fins als 7 milions d'euros la dotació de les subvencions en els plans d'actuació dels agents de dinamització de clúster en la convocatòria del 2027".
Aquesta iniciativa ha tirat endavant amb els vots a favor del PSC-Units, ERC, Vox, el PP i la CUP, i l'abstenció de Junts, Comuns i AC.
També han avançat en un punt que reclama el Govern d'activar un mecanisme de valoració anual del Pacte Nacional per la Indústria, per avaluar el grau de compliment dels objectius establerts i proposar "les mesures necessàries per corregir-los" si no s'han assolit.