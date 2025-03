El Parlament demana que Paneque comparegui per l'"ocultació" de part de l'informe del Hard Rock

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -

La Comissió de Territori i Habitatge del Parlament ha aprovat aquest dimecres per unanimitat una sol·licitud de compareixença de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, perquè doni explicacions sobre l'"ocultació" de part de l'informe que recull l'eventual responsabilitat patrimonial de la Generalitat davant la paralització del Hard Rock.

La sol·licitud, presentada pels populars, ha comptat amb el suport de totes les formacions, i la diputada del PSC Eva Candela ha assegurat que Paneque "vol comparèixer" en aquesta sessió informativa per explicar que no s'ha ocultat cap informació.

Per part del PP, el diputat Pere Lluís Huguet, ha reclamat explicacions sobre per què el Govern va ocultar als populars l'annex de l'informe, després que el partit ho demanés: "Ocultar informació com han fet és extraordinàriament greu, diu molt de la manca de transparència del Govern i és obvi que ens fa perdre la confiança".