El Parlament demana que l'OPA al Sabadell només prosperi si ho recolza el 50% de la seva capital social

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha aprovat demanar com a requisit de l'OPA del BBVA al Banc Sabadell que només pugui prosperar si compta amb el suport, com a mínim, del 50% del capital social del banc català.
Aquest punt d'una proposta de resolució de Junts, que s'ha votat en el Debat de Política General, ha tingut el suport de Junts, ERC, Comuns, CUP i Aliança Catalana (AC), el vot en contra de Vox i l'abstenció de PSC-Units i PP.
En concret, la resolució instava al Govern, a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i al Banc d'Espanya a suspendre qualsevol validació definitiva dels efectes de l'OPA, i a establir el citat requisit.
A més, el text recull que el Parlament s'ha oposat, des del primer moment, a l'OPA del BBVA.
En aquest sentit, recullen que aquesta operació "perjudicaria el sistema bancari del país, la seva economia productiva, especialment les petites i mitges empreses, i els interessos de Catalunya".