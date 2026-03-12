El Parlament demana intensificar el control de la PPA després d'ampliar-se el radi de restriccions

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha aprovat una moció d'ERC que demana intensificar "de manera immediata i extraordinària" les actuacions de control poblacional de senglar dins el radi I i II del focus de pesta porcina africana (PPA), després que s'hagi ampliat el radi de restriccions en haver-se detectat el primer positiu a Barcelona.
El text, que ha tirat endavant amb els vots a favor de Junts, ERC, PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana i l'abstenció de PSC-Units i els Comuns, també demana dur a terme un tancament perimetral de la zona II i "un tercer radi de tancament com a zona de seguretat secundària".
Els republicans també han reclamat al Govern que presenti diàriament la dada de positius i que elabori un informe setmanal sobre l'evolució de la PPA, i que integri la gestió de la PPA en el pla Procicat "en escenaris d'escalada" de la pesta.
A més, el ple ha instat el Govern a convocar de manera urgent una taula agrària que compti amb la presència del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per "abordar els reptes que suposa que la PPA hagi sortit del radi que inicialment estava perimetrat".
També ha tirat endavant un punt de la moció que reitera el rebuig de la cambra catalana a l'acord de lliure comerç entre la UE i Mercosur, i rebutja que la Comissió Europea hagi aplicat l'acord provisionalment en espera que es pronunciï el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).
El text insta l'executiu català a defensar davant les institucions europees la necessitat d'incorporar "clàusules mirall efectives en tots els acords comercials amb tercers països".