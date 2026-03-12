El Parlament demana al Govern suprimir l'obligació de fer jornades de 24 hores per als metges

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha reclamat aquest dijous al Govern que suprimeixi l'obligació de fer jornades de 24 hores per als metges i els facultatius catalans i que estableixi "de manera immediata" una negociació sobre les reivindicacions que han portat a la convocatòria de vaga en sanitat.
Es tracta d'un punt d'una moció de Junts que s'ha aprovat amb els vots a favor de Junts, ERC, els Comuns i Aliança Catalana; els vots en contra de Vox i l'abstenció del PSC-Units, PP i la CUP.
Un altre punt de la mateixa iniciativa que també ha prosperat reclama ampliar les mesures del Pla de millora d'accessibilitat a l'atenció sanitària, "triplicant el pressupost assignat", per disminuir les llistes d'espera.
Així mateix, el ple ha demanat a la Generalitat "garantir la implementació de les mesures orientades a reduir les llistes d'espera i reforçar la capacitat resolutiva del sistema hospitalari".
També ha prosperat un punt que demana al Govern que insti el Govern central a retirar a l'avantprojecte de llei de gestió pública i integritat del Sistema Nacional de Salut en suposar "un atac al model de salut català".
I el ple també ha donat suport a la proposta de Junts per garantir que tots els professionals del sistema sanitari català acreditin un certificat B2 de català un any després de començar a treballar i un C1 al cap de dos anys.