El Parlament demana al Govern presentar un pla d'impuls del català en l'àmbit digital

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha demanat al Govern que presenti en un pla d'impuls del català en l'àmbit digital i tecnològic abans que acabi l'any davant la Comissió de Política Lingüística.
Es tracta d'una moció de Junts, que ha prosperat amb el suport del PSC-Units, Junts, ERC, els Comuns, la CUP i Aliança Catalana, i el vot en contra del PP i Vox, i també ha reclamat que aquest pla compti amb "calendari, mesures anuals, indicadors clars i objectius quantificables per companyia tecnològica".
Així mateix, el text reclama que el Govern presenti semestralment a comissió els avenços assolits en les principals empreses tecnològiques internacionals, com Meta, Google, Microsoft, LinkedIn, Netflix i Disney+, a banda d'un informe de seguiment i evolució de la incorporació del català en cadascuna.