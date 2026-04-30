El Parlament demana al Govern garantir la gratuïtat dels ensenyaments obligatoris als centres públics

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha aprovat aquest dijous instar el Govern a aprovar, en el termini d'un any, un pla per garantir la gratuïtat efectiva dels ensenyaments obligatoris als centres públics.
Aquest punt d'una moció de la CUP sobre la renovació dels concerts educatius ha tirat endavant en el ple amb el suport de tots els grups excepte el vot en contra del PP i Vox i l'abstenció de Junts.
El text reclama que aquest pla contempli l'eliminació progressiva de les aportacions econòmiques que suporten les famílies en concepte de material escolar, sortides i activitats complementàries i que avanci cap a la universalització del servei de menjador escolar en tota l'etapa obligatòria.