El Parlament demana al Govern descartar el conveni amb l'OCDE per millorar el sistema educatiu

BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous una moció de la CUP que insta el Govern a descartar el conveni que el president de la Generalitat, Salvador Illa, va signar el 8 de gener amb l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) per millorar el sistema educatiu català.

Aquest punt de la moció ha prosperat amb els vots a favor de Junts, ERC, els Comuns i la CUP, el vot en contra del PSC-Units i Vox i l'abstenció del PP i Aliança Catalana (AC), i ha reclamat que es descarti aquest pacte amb l'OCDE d'acord amb la comunitat educativa i que es compleixin els acords i les propostes que es van aprovar en el ple monogràfic d'educació.

A més, ha tirat endavant un punt del text que demana aprofitar la negociació per al futur decret de concerts educatius, que haurà d'entrar en vigor el 2026, per possibilitar la pèrdua de línies educatives als centres concertats en cas de falta d'alumnat, "tal com passa actualment als centres educatius de titularitat pública".