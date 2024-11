El Parlament demana "denunciar la no aplicació" de l'amnistia en les reunions internacionals

Reclama "respectar i fer respectar" els votants de Junts en les europees

BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instat el Govern a "denunciar la no aplicació completa de la llei d'amnistia" en totes les trobades internacionals i reunions oficials per part de la Conselleria d'Unió Europea i Acció Exterior.

Es tracta del punt d'una moció de Junts que ha prosperat aquest dijous en el ple amb els vots a favor de Junts, ERC, els Comuns, la CUP i Aliança Catalana, i els vots en contra del PSC-Units, el PP i Vox.

La cambra també ha reclamat a la Generalitat --amb els vots a favor de tots els grups excepte el PP i Vox, que hi han votat en contra-- "situar la plena oficialitat del català a Europa com a màxima prioritat" del departament d'Exteriors.

El ple ha aprovat un altre punt de la mateixa moció que demana incorporar com a objectiu estratègic del departament liderat pel conseller Jaume Duch "la promoció del potencial de Catalunya tant en l'àmbit econòmic com en el tecnològic, cultural i científic".

Així mateix, ha demanat al Govern que insti el Govern central a "reconèixer i respectar els tractats internacionals que subscriu i, de manera específica, aquells que es refereixen a la defensa dels drets humans, els drets polítics i els drets civils".

JUNTS AL PARLAMENT EUROPEU

El ple ha aprovat un altre punt de la moció de Junts que reclama "respectar i fer respectar el vot dels ciutadans catalans en tots els comicis i, concretament, els últims europeus, que encara mantenen 430.904 catalans, votants de Junts, sense representació al Parlament Europeu".

El punt --aprovat amb els vots a favor de tots els grups excepte el PSC, el PP i Vox, que hi han votat en contra-- fa referència a l'eurodiputat electe de Junts Toni Comín, que no pot accedir a l'acta de diputat per no haver promès la Constitució després de les europees.