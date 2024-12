El Parlament demana al Govern central mantenir el sistema de bonificacions al transport públic el 2025

BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat aquest dijous per unanimitat demanar al Govern que mantingui el sistema de bonificacions al transport públic el 2025, amb el 30% de bonificació que ha aplicat aquest any.

En la moció, impulsada per ERC, han prosperat altres punts per unanimitat com reclamar a la Generalitat que faci realitat la integració tarifària arreu de Catalunya abans que acabi l'any vinent, i mantenir el desplegament de la T-Mobilitat a tot el territori.

També ha tirat endavant que el Parlament manifesta la necessitat que l'Estat hi aporti "el finançament necessari, garantint la sobirania i l'autogovern de Catalunya", perquè el Govern pugui fer polítiques de foment del transport públic a mitjà i llarg termini.

A més, la Cambra ha instat la Generalitat a impulsar, durant el primer semestre del 2025, l'Acord Nacional per al Transport Públic.

Un altre punt aprovat és el que exigeix a l'Estat el manteniment de la gratuïtat dels abonaments de Rodalies i Regionals el 2025, a més de les bonificacions existents per a la resta d'abonaments, inclosos els trens Avant.