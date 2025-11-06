El Parlament demana al Govern central "els fons necessaris" per rehabilitar pisos cedits de la Sareb

BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous instar al Govern a reclamar que l'Estat aporti "els fons necessaris" per a obres i rehabilitacions als pisos de l'Entitat Pública Empresarial de Sòl (SEPES) pertanyents a l'antiga Sareb, que el Govern central i Generalitat van acordar aquest octubre cedir a Catalunya.
Es tracta d'un punt d'una moció dels Comuns sobre rehabilitació d'habitatges que s'ha aprovat amb el suport de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns, CUP i Aliança Catalana (AC) i el vot contrari de PP i Vox.
Han tirat endavant altres punts del text que reclamen rehabilitar "amb la màxima celeritat" tots els pisos que la Generalitat compri per poder incorporar-los al més aviat possible al parc públic d'habitatge, a més de crear un pla d'intervenció en finques d'alta complexitat i un altre d'instal·lació d'ascensors i eliminació de barreres arquitectòniques.
A més, ha rebut el suport de la Càmera un altre apartat que exigeix al Govern complir amb el compromís amb els Comuns de rehabilitar 150.000 habitatges en 7 anys per, el 2026, poder incorporar almenys 21.500 pisos al parc d'habitatge protegit i haver iniciat llavors la rehabilitació d'altres 21.500.
FONS NEXT GENERATION
Finalment, ha prosperat la proposta que la Generalitat incideixi en una pròrroga dels Fons Next Generation de la UE per a rehabilitació d'habitatge, en cas que les rehabilitacions previstes i que comptaven amb aquests fons no es poguessin acabar al juny de 2026, data en què acaba el pla.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, va afirmar en la interpel·lació prèvia a aquesta moció que el Govern preveu una dotació de 120 milions d'euros per poder donar continuïtat a aquestes obres si no es produeix una pròrroga, però subjectes a l'aprovació d'uns nous Pressupostos per 2026.