El Parlament demana al Govern un canvi legal per multar a municipis que es neguin a empadronar

BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat aquest dijous instar al Govern a impulsar una reforma de la Llei reguladora de bases del règim local per, si fos necessari, sancionar els municipis "que incompleixin l'obligació legal d'empadronar a totes les persones" que visquin a la població.

Es tracta d'un punt d'una moció d'ERC que ha tirat endavant amb el suport dels republicans, el PSC-Units, els Comuns i la CUP, el vot en contra de PP i Vox, i l'abstenció de Junts i Aliança Catalana (AC).

En concret, reclamen el canvi legal per actualitzar la llei a la realitat i al marc normatiu vigent, delimitant les funcions dels ajuntaments, evitant ambigüitats interpretatives i resolent situacions que la redacció actual de la norma no contempla, així com actualitzar les obligacions i procediments d'empadronament dels ajuntaments.

També ha prosperat la petició d'impulsar l'adhesió dels consistoris al Decàleg per garantir el dret a l'empadronament a Catalunya, reforçant la col·laboració amb entitats, sindicatures locals i Síndica de Gregues "per poder identificar i denunciar, si és necessari, casos de dilació temporal o denegació de l'empadronament, sovint motivats per raons discriminatòries basades en l'origen de les persones".

Altres punts que han tirat endavant reclamen reforçar el finançament de la Generalitat als ens locals per a les polítiques i serveis de migració, acolliment i vida digna, i augmentar l'oferta de cursos d'aprenentatge del català, especialment en l'àmbit i horari laboral.

A més, la moció demana autoritzar el Servei Català de la Salut de la Generalitat a encarregar-se de prestar l'atenció sanitària al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Barcelona.