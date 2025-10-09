El Parlament demana un finançament de la dependència basat en "l'alt cost de vida" a Catalunya

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha demanat al Govern que reclami a l'Estat un model de finançament de la dependència "basat en l'alt cost de vida" a Catalunya, un model que gestioni plenament la Generalitat.
Es tracta del punt d'una moció d'ERC que ha prosperat en el ple amb els vots a favor dels republicans, de Junts, de la CUP i d'Aliança Catalana; l'abstenció del PSC-Units i els Comuns, i el vot en contra del PP i Vox.
La cambra també ha aprovat un altre punt del mateix text d'ERC que insta l'executiu de Salvador Illa a garantir que qualsevol reforma legislativa estatal en matèria de dependència i discapacitat respecti plenament l'Estatut i vagi acompanyada d'una memòria econòmica per assegurar un "finançament adequat" per a Catalunya.
Així mateix, el ple ha constatat l'"infrafinançament estructural del sistema de dependència" per part de l'Estat i l'incompliment reiterat del compromís de finançar el 50% del cost del sistema.
El Parlament també ha exigit al Govern que durant aquesta legislatura es desenvolupi un sistema d'avaluació i millora contínua dels serveis socials i de dependència amb indicadors públics i accessibles.