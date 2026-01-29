El Parlament demana dotar els centres especials de treball segons el nombre de persones amb discapacitat per CA

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha instat aquest dijous el Govern a que defensi davant el Govern central que els fons per als centres especials de treball estiguin diferenciats entre comunitats autònomes en funció del nombre de persones amb discapacitat que té cadascuna.
Ho reclama el punt d'una moció d'ERC sobre els centres especials de treball, que ha comptat amb el suport del PSC-Units, Junts, ERC, els Comuns, CUP i Aliança Catalana, i l'abstenció del PP i Vox, i que demana estudiar aquesta distribució "diferenciada i suficient dels fons necessaris de la conferència sectorial" per a aquests centres.
Un altre punt que ha tirat endavant és el que requereix al Govern implementar aquest primer trimestre del 2026 un nou mecanisme de pagament de nòmines als centres perquè es cobrin quadrimestralment, i que el 2027 es puguin cobrar mensualment.