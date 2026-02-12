El Parlament demana destituir Puente i Paneque per Rodalies amb el vot de Junts, ERC, PP, Vox i CUP

David Zorrakino - Europa Press
Constata que l'estat de la xarxa és per la "desinversió crònica" i demana accelerar el traspàs a la Generalitat
BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous reclamar la destitució del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, i de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, per la gestió de la crisi de Rodalies.
Així es desprèn de les votacions de diverses mocions debatudes aquest dijous a la tarda a la cambra, i que ha comptat amb el vot favorable de la majoria dels partits de l'oposició (Junts, ERC, PP, Vox i CUP), i el vot contrari del PSC-Units.
Per la seva banda, els Comuns i Aliança Catalana s'han abstingut en demanar la dimissió de Paneque, tot i que han votat a favor que dimiteixi Puente, i sí que han exigit que "la responsable de la conselleria [de Territori, Sílvia Paneque] assumeixi la responsabilitat política" de la crisi i canvis en l'estructura i personal del departament.
El punt de la moció de Junts que ha tirat endavant reprova concretament Paneque per segona vegada aquesta legislatura per "la seva mala gestió en la crisi de Rodalies, la manca d'informació als usuaris i la manca de plans alternatius de transport eficients", i insta el president de la Generalitat, Salvador Illa, a destituir-la.
En el cas de Puente, se'l reprova per la "desinversió i els incompliments de les partides pressupostades" a Rodalies que --textualment-- comporten la degradació del servei i un col·lapse de mobilitat, i demana al president del Govern central, Pedro Sánchez, la seva destitució.
MANCA D'INVERSIÓ
Més enllà de les peticions de dimissió, la majoria de la cambra ha constatat que l'estat actual de la xarxa es deu a la "manca d'inversions crònica" del Govern central a Rodalies i a la manca de manteniment per part d'Adif i la deixadesa de funcions, textualment, de Renfe en la prestació del servei.
Per això, es reclama una auditoria urgent sobre l'estat de la xarxa, un "calendari clar i verificable" de manteniment, inversió i millora, assegurar el finançament necessari del pla de Rodalies 2026-2030, i analitzar els efectes del canvi climàtic sobre la xarxa.
DENUNCIAR RENFE I ADIF
En paral·lel, s'ha aprovat la proposta d'ERC d'"accelerar" el traspàs de Rodalies, en marxa entre Renfe i la Generalitat, amb calendaris inferiors a 5 anys i pressupost necessari per al traspàs de la resta de línies, més enllà de l'R1, que s'ha començat a traspassar aquest any.
També ha prosperat la petició de negociar amb Adif el traspàs de la titularitat de totes les seves instal·lacions ferroviàries a Catalunya, i la cambra ha donat llum verda a denunciar a Renfe i Adif per delictes de responsabilitat civil i penal criminal.
No obstant això, s'han rebutjat les propostes de Junts d'exigir un traspàs "immediat de Rodalies al 100% a la Generalitat" i frenar el traspàs actual i la de la CUP, en un sentit similar; a més de la que exigia trencar el contracte amb Renfe i adjudicar a FGC l'operació del servei.
COMPENSAR USUARIS I GENERALITAT
També es demana al Govern que ordeni a Renfe establir mecanismes automàtics de compensació als usuaris per incidències, i que la Generalitat prengui mesures perquè ni empreses ni treballadors assumeixin els costos de la crisi ferroviària.
En paral·lel, s'ha aprovat reclamar al Govern central, a Renfe i a Adif que paguin "tots els sobrecostos" que la Generalitat hagi assumit durant la crisi: serveis alternatius i reforç de busos interurbans, la gratuïtat de Rodalies, l'aixecament de peatges a la C-32 i les contractacions d'emergència.
SÍLVIA PANEQUE
En el seu torn d'intervenció en una interpel·lació dels Comuns durant el ple, Paneque ha defensat accelerar el traspàs de Rodalies i acompanyar Renfe i Adif per gestionar des de la proximitat "per, efectivament, assumir no només aquest lideratge, sinó també la responsabilitat del que pugui passar i no estar pendent de diferents organismes".
La consellera ha assegurat que aquesta crisi ofereix oportunitats, com treballar des del consens en "un acord de país, en termes de transport públic i ferroviari específicament", que incorpori els agents econòmics, socials, plataformes especialitzades en el món local per dissenyar aquest transport ferroviari".
A més, ha recordat que "el CTC d'Adif i el CGO de Renfe estan situats físicament en espais diferents", la qual cosa ha generat dificultats a l'hora de donar informació, segons ella, i ha afegit que treballaran per millorar aquesta coordinació.
INTERVENCIÓ DELS GRUPS
En el torn d'intervenció dels grups, el portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha tornat a demanar que la Generalitat rescindeixi el contracte de prestació de serveis a Renfe; ha defensat que "no hi ha absolutament cap excusa possible" per passar el servei a FGC, i ha criticat el traspàs de Rodalies pactat entre el PSC i ERC, perquè considera que no té autoestima i és de submissió, textualment.
La portaveu d'ERC, Ester Capella, ha retret al Govern no "plantar-se quan tocava davant Renfe i Adif" i haver estat incapaç de liderar la crisi ferroviària, i ha acusat Puente i Sánchez d'estar desapareguts i no trepitjar Catalunya arran de les incidències ferroviàries.
CRISI FERROVIÀRIA
Per la seva banda, el portaveu del PP, Juan Fernández, ha demanat la dimissió de Paneque perquè no la veu "capacitada" per resoldre els problemes a Rodalies i ha insistit que el PP fa autocrítica respecte als dèficits d'execució a Catalunya, però que la responsabilitat de la crisi ferroviària actual és, textualment, únicament i exclusivament de Paneque, del ministre Óscar Puente i dels presidents Pedro Sánchez i Salvador Illa.
El diputat de Vox Andrés Bello ha culpat de la desinversió a Rodalies el bipartidisme del PP i el PSOE, i també ERC i Junts per còmplices, en les seves paraules, i ha reclamat les dimissions de Puente per incompetent i de Paneque per haver exercit malament "les no gaires competències que té"; també ha demanat a Sánchez i Illa convocar eleccions.
ESCALAR LA CONFRONTACIÓ
Per part dels Comuns, el diputat Lluís Mijoler ha responsabilitzat el PP de la manca d'inversió a Rodalies, i ha acusat Junts de voler "instrumentalitzar el patiment i la incertesa de la gent" i jugar a escalar la confrontació, després d'afegir que no tenen un model de mobilitat, sinó un eslògan de màrqueting, en les seves paraules.
La CUP ha argumentat, en paraules del seu portaveu Dani Cornellà, que no demanen la dimissió de la consellera per la desinversió (atribuint-la als governs del PP i el PSOE), sinó per la mala gestió en aquesta crisi i per no interlocutar amb plataformes d'usuaris i grups parlamentaris; i ha considerat un error que la conselleria tingui tantes responsabilitats perquè aleshores es donen respostes "totalment errònies, ineficaces i de mala gestió".
AC DEMANA ELECCIONS
La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha argumentat que no voten a favor de la dimissió de Paneque perquè la situació actual és fruit d'una desinversió d'anys: "Li ha esclatat l'artefacte ferroviari als dits com podria haver-nos esclatat a qualsevol", i tot i que ha dit que és populista i execrable exigir aquesta dimissió, ha reclamat que el Govern es dissolgui i convoqui eleccions.
Finalment, el portaveu adjunt del PSC-Units, Jordi Riba, ha assegurat que la situació "exigeix acció, exigència i solucions, però també exigeix veritat", i ha assenyalat que el govern de Mariano Rajoy només va executar entre el 10 i el 13% dels 4.000 milions del pla de Rodalies, davant la qual cosa ha destacat el pla de Rodalies 2025 de l'executiu de Sánchez i les obres i l'execució que hi ha en marxa, en les seves paraules.