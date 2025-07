El Parlament demana complir el calendari acordat per al traspàs de Rodalies

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous "donar compliment als terminis acordats" per al traspàs integral de Rodalies, específicament per a la constitució de l'empresa mixta entre el Govern central i la Generalitat.

Es tracta d'un punt de la proposta de resolució presentada per ERC durant el ple monogràfic sobre infraestructures que ha comptat amb el suport de PSC-Units, ERC i Comuns, el vot en contra de Junts, PP, Vox i CUP i l'abstenció d'Aliança Catalana.

El punt contempla establir els mecanismes perquè l'operador de la xarxa ferroviària compleixi "amb el servei que ha de prestar, així com seguir amb el traspàs de les línies R1, R2 i R3, i els recursos necessaris, així com concretar els termes per traspassar la R4 i la R16.

Similarment, s'ha aprovat també un punt de la proposició del PSC que insta a "donar compliment als acords polítics de traspàs integral de Rodalies" que culmini amb la creació de l'empresa mixta abans de 2026.

Aquest mateix punt contempla que, en 15 dies, el Govern autoritzi mitjançant un acord del Consell Executiu la participació de la Generalitat en l'empresa.

S'ha tombat, en canvi, un punt de la CUP que constata "la insuficiència manifesta" del traspàs, cosa que demostra que no canviarà absolutament res del funcionament de la xarxa ferroviària, diuen, i un altre de Junts que reclama un traspàs real i efectiu de Rodalies mitjançant una empresa pública 100% catalana.