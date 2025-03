El Parlament demana el cessament de Paneque i reprova la seva gestió per les incidències a Rodalies

També reprova la gestió de Puente i reclama la dimissió dels presidents de Renfe i Adif

BARCELONA, 27 març (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous demanar al Govern el cessament de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, per les recents incidències a la xarxa de Rodalies, a banda de reprovar la seva gestió al capdavant de la conselleria.

La petició de dimissió formava part d'una proposta de resolució de Junts del ple monogràfic sobre Rodalies "per la seva mala gestió en l'escalada d'incidències", a la qual han donat suport Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana, mentre que el PSC-Units i els Comuns hi han votat en contra, i ERC s'ha abstingut, excepte la diputada Mar Besses, de les joventuts dels republicans.

En paral·lel, la proposta de resolució d'ERC justifica la petició de reprovació per la "incapacitat (de Paneque) d'exigir les responsabilitats necessàries" a Adif i a Renfe, i ha estat aprovada amb els vots de Junts, ERC, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana, els vots en contra del PSC i l'abstenció dels Comuns.

"INEFICÀCIA" D'ÓSCAR PUENTE

També ha tirat endavant la proposta de resolució del PP que demanava la reprovació del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, "per la seva constant ineficàcia en la gestió del servei ferroviari a Catalunya, a banda de la incapacitat per adoptar mesures per fer front a les incidències".

Ha rebut el suport de Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana, el vot en contra del PSC-Units i els Comuns, i l'abstenció d'ERC.

RENFE I ADIF

A més a més, han estat aprovades sengles propostes de resolució de Junts i ERC referents a la gestió dels presidents d'Adif i Renfe.

La de Junts demana reprovar l'actitud dels successius presidents de Renfe "entre els quals han figurat, des del maig del 2018 fins al gener del 2025, Isaías Táboas i Raül Blanco, amb vinculació" al PSC; mentre que la d'ERC reclama la dimissió dels presidents de Renfe i Adif com a responsables --textualment-- del col·lapse en què es troba el servei.

INTERVENCIÓ DELS GRUPS

En el torn d'intervenció dels grups, el diputat de PSC-Units José Ignacio Aparicio ha lamentat les peticions de dimissió de Paneque que creu que no són justes ni se les mereix: "Justament a la consellera que més està fent i més està treballant per solucionar problemes que venen de lluny?", s'ha preguntat.

Per part de Junts, la diputada Montse Ortiz ha considerat que s'han d'assumir responsabilitats davant la mala gestió, per la qual cosa ha demanat el cessament de Paneque, i ha demanat als socialistes que no facin veure que la situació actual no va amb ells: "Porten 7 anys governant a Madrid. Per tant, el caos actual i la situació límit també és responsabilitat seva".

La diputada d'ERC Mar Besses ha advertit Paneque que si "s'obstina a fer d'escut de Renfe i Adif", serà ella la que haurà d'assumir el cost polític d'aquesta decisió, i li ha demanat que, si no està disposada a defensar els interessos dels catalans, faci un pas al costat.

PP I VOX

El PP ha apuntat a Puente per, "mentre s'enfonsava la xarxa de Rodalies, haver estat desaparegut", segons la diputada Àngels Esteller, que ha criticat que no hagi retut comptes de la seva gestió, no hagi visitat Catalunya, no hagi donat cap explicació, no s'hagi solidaritzat amb els usuaris i no hagi pres cap mesura per solucionar els problemes, en les seves paraules.

Vox ha assegurat que la solució a "les múltiples i greus incidències en el servei ferroviari a Catalunya és fer fora els socialistes", en paraules del diputat Andrés Bello, i encara que ha defensat la petició de dimissió de Puente, Paneque, i dels presidents d'Adif i Renfe, ha dit que el problema és més greu i se situa més amunt, en referència al president del Govern central, Pedro Sánchez.

COMUNS, CUP I ALIANÇA

El diputat dels Comuns Lluís Mijoler no s'ha afegit a les peticions de dimissió, però ha demanat exigir responsabilitats a Renfe, a Adif, al Govern i al Govern central, i ha afirmat textualment que la situació actual no és ni mala sort ni un accident puntual, sinó una elecció conscient: "Rodalies no ha fallat. L'han fet fallar", ha sostingut.

Per part de la CUP, el seu portaveu al Parlament, Dani Cornellà, ha qualificat de totalment decebedora la intervenció de dimarts de Paneque: "S'ha amagat, macroconsellera. Es va veure superada pel caos ferroviari i no va saber donar una resposta clara, ferma i posar-se al capdavant. I el president ho ha permès", ha dit.

La diputada d'Aliança Catalana Rosa Maria Soberana no s'ha referit a les peticions de reprovació i dimissió, però ha criticat el col·lapse de la xarxa, i ha assenyalat que la gestió ha de ser de la Generalitat perquè, segons ella, entre 2014 i 2022 "només s'han executat el 40% de les inversions promeses".