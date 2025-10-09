El Parlament demana blindar l'avortament a l'Estatut i rebutja els "intents de criminalització"

El ple recolza la delegació integral de competències en matèria d'immigració
BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha instat aquest dijous al Govern a blindar el dret a l'avortament a l'Estatut d'Autonomia i ha rebutjat "els intents de criminalització i persecució" per part de la dreta i l'extrema dreta, així com l'atribució de falses síndromes post-avortament inexistents i mancats d'evidència científica, textualment.
Són dues propostes de resolució dels Comuns que el ple ha avalat aquest dijous en l'última jornada del Debat de Política General (DPG) al Parlament, amb els vots a favor del PSC-Units, ERC, Comuns i CUP; els vots en contra de PP i Vox, i l'abstenció de Junts i AC, encara que Junts ha aclarit posteriorment que volien votar a favor i s'ha tractat d'un error.
Els textos aprovats exigeixen un nou epígraf a l'Estatut que especifiqui que la sanitat pública reconegui i garanteixi a totes les dones el dret a l'avortament de forma lliure i gratuïta, i critiquen "l'atac sistemàtic als drets sexuals i reproductius per imposar una moralitat masclista".
COMPETÈNCIES EN IMMIGRACIÓ I RODALIES
D'altra banda, la Cambra ha aprovat una proposta de Junts que manifesta el suport a la delegació integral de competències en matèria d'immigració i condemna "l'actitud anticatalana dels partits que no van donar suport a la iniciativa al Congrés", amb els vots a favor de Junts, ERC i CUP; el 'no' de PP i Vox, i l'abstenció de PSC, Comuns i AC.
També en l'àmbit de competències, el ple ha avalat una proposta d'ERC que assenyala l'objectiu "imprescindible" de completar el traspàs de totes les línies de Rodalies i aconseguir la plena gobernança del sistema ferroviari, qüestió a la qual s'han oposat PP i Vox i s'han abstingut el PSC i Junts.
Així mateix, el ple ha donat llum verda a una altra proposta dels republicans que demana apostar per un nou model de gobernança del sistema aeroportuari català en què la Generalitat sigui "un actor determinant".
CATALÀ I PINTURES DE SIXENA
Respecte al català, el ple, amb els vots a favor de tots els grups parlamentaris excepte de PP i Vox, que han votat en contra, ha aprovat una proposta de Junts que manifesta que "és de justícia" que el català sigui reconegut com a llengua oficial de la Unió Europea i demana als 27 estats membres que votin favorablement a la proposta del Govern central.
Així mateix, el Parlament ha aprovat, a proposta d'ERC, exigir el català als jutges com a requisit per treballar a Catalunya, amb només el 'no' de PP i Vox.
Finalment, respecte a les pintures de Sixena, el ple ha avalat --excepte populars i Vox-- una proposta dels socialistes que demana continuar donant suport tècnic i jurídic al MNAC per a la conservació i la preservació de les pintures murals.
En aquest sentit, també s'ha aprovat una proposta de Junts que insta al Govern a garantir que es vetlli pels criteris tècnics i científics respecte a aquestes obres reclamades pel govern d'Aragó al MNAC.