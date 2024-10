El Parlament demana un alto el foc per acabar amb el "genocidi" d'Israel al poble palestí

Tira endavant amb el suport de PSC-Units, Comuns, CUP i ERC i el 'no' de la resta

BARCELONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat aquest dijous demanar un alto el foc per acabar amb els "actes de genocidi que està cometent el govern d'Israel al poble palestí a Gaza, Cisjordània i Líban".

En la tercera i última sessió del Debat de Política General, s'ha tirat endavant aquesta proposta de resolució transaccionada entre PSC-Units, Comuns i CUP, que ha rebut també el suport d'ERC, mentre que Junts, PP, Vox i AC han votat en contra.

El text condemna els atacs contra la població civil, demana l'alto el foc i considera que el que està fent el Govern d'Israel són "crims de guerra i crims contra la Humanitat".

També reclama l'alliberament de tots els ostatges israelians en mans d'Hamás, i condemna la invasió del Líban.

El mateix suport ha rebut una altra proposta de PSC-Units i Comuns que insta al Govern a "no continuar" les relacions institucionals i comercials amb Israel fins que hi hagi un alto el foc definitiu a Gaza, es garanteixin els drets bàsics al poble palestí i es compleixin les resolucions de Nacions Unides sobre el conflicte entre Israel i Palestina.

A més, reclama a la Generalitat que augmenti els recursos destinats a la UNRWA i que obri una línia extraordinària i específica d'acció humanitària i reconstrucció per atendre l'impacte en drets humans.

NACIONS UNIDES

Una altra proposta de resolució demana complir les resolucions de l'Assemblea General i del Consell de Seguretat de Nacions Unides respecte al cas de Palestina, exigint el respecte al dret internacional i al dret internacional humanitari.

I expressa el seu suport a la denúncia interposada per la República de Sud-àfrica i als esforços internacionals per aconseguir "una solució negociada del conflicte a la regió, que passa per la celebració d'una conferència de pau i la resolució de Nacions Unides d'establiment de dos estats independents".