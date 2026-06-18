El Parlament demana accelerar la implantació del servei de biblioteca escolar a tots els centres

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha aprovat accelerar la implantació del servei de biblioteca escolar a tots els centres de Catalunya fins a arribar en el curs 2030-31 al 100% de la cobertura a primària, secundària, educació especial i de persones adultes de Catalunya, sostinguts amb fons públics.
Aquest punt d'una moció de Junts ha tirat endavant en el ple d'aquest dijous amb el suport de tots els partits excepte el vot en contra de Vox i l'abstenció del PP.
També ha prosperat reclamar que s'executi íntegrament durant els dos següents cursos els 18,82 milions d'euros destinats al Pla de millora de les biblioteques escolars de Catalunya, elaborat pel Consell Nacional de la Lectura.