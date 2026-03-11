El Parlament defensa les polítiques feministes davant "l'onada reaccionària de l'extrema dreta"

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Assenyala la situació "especialment preocupant" de les dones a països com l'Iran o l'Afganistan
BARCELONA, 11 març (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha defensat i s'ha compromès amb les polítiques públiques feministes i els drets de les dones oposant-se frontalment a "l'onada reaccionària de l'extrema dreta que qüestiona el feminisme i aquests drets".
En una declaració institucional impulsada pel PSC-Units, Junts, ERC, els Comuns i la CUP que s'ha llegit aquest dimecres amb motiu del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març, el Parlament es compromet a continuar impulsant polítiques públiques per combatre "totes les formes de violència masclista", garantir els drets sexuals i reproductius i incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques.
La cambra reconeix el paper del moviment feminista per a la garantia de drets que sustenten el sistema democràtic, amb una menció específica a les Primeres Jornades Catalanes de la Dona del 1976, i emfatitza la necessitat de "continuar aquest llegat".
En aquest sentit, assenyala la persistència de desigualtats en les tasques de cures, la bretxa salarial, la baixa presència de dones en alguns sectors o espais de presa de decisions.
"REGRESSIÓ DE DRETS"
El text recorda que els drets de les dones també són drets humans, i alerta del creixement de discursos que banalitzen les violències masclistes en un moment en què continuen sent una vulneració dels drets arreu del món i davant la "regressió dels drets humans tant en l'àmbit internacional com en l'entorn europeu".
S'assenyala el creixement de "forces reaccionàries" que qüestionen els drets sexuals i reproductius i les polítiques d'igualtat, en una situació que defineixen d'especialment preocupant a països com l'Iran o l'Afganistan, on les dones pateixen diàriament la vulneració dels seus drets més fonamentals.