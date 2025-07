El Parlament defensa explorar iniciatives per protegir les escoles de "les sentències del 25%"

BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous una moció que defensa explorar iniciatives legislatives per "protegir els centres educatius respecte de les sentències del 25%, reforçant el marc jurídic que blindi la competència plena en català i el seu ús com a llengua vehicular, amb el consens i la majoria de la comunitat educativa i les entitats que defensen la llengua".

La iniciativa, impulsada per la CUP, ha tirat endavant amb els vots a favor de Junts, ERC, els Comuns, la CUP i Aliança Catalana (AC), el vot en contra del PP i Vox i l'abstenció del PSC-Units.

També ha prosperat un punt que reclama treballar conjuntament amb les universitats per "incorporar materials, tant en els graus de magisteri com en els màsters de formació de professorat, per formar i sensibilitzar sobre el model lingüístic del sistema educatiu, la metodologia immersiva i coneixements bàsics de sociolingüística".

El text defensa establir clàusules lingüístiques per a "totes les empreses subcontractades per a serveis als centres perquè es prestin en català".

La cambra ha aprovat que durant el curs 2025-2026 es reforci l'acció d'inspecció educativa sobre "el compliment real del model lingüístic establert des de la normativa autonòmica en els plans lingüístics de cada centre".