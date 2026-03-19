El Parlament defensa "combatre l'estigma i la discriminació" associats a l'epilèpsia

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha defensat aquest dijous "combatre l'estigma i la discriminació" associats a l'epilèpsia, amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Epilèpsia el 26 de març, i ha apostat per garantir l'atenció sanitària integral i de qualitat a persones amb epilèpsia.
En una declaració que s'ha llegit en el ple d'aquest dijous, amb el suport de PSC-Units, Junts, ERC, PP, els Comuns i la CUP, la cambra catalana ha expressat el reconeixement a les persones que conviuen amb l'epilèpsia i els seus familiars i entorn, i ha reivindicat la tasca de sanitaris, associacions de pacients afectats, la comunitat científica i els agents socials.
El text també ha destacat la importància de "garantir una atenció integral i equitativa que asseguri l'accés al diagnòstic precoç, als tractaments adequats i al seguiment especialitzat".