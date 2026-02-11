El Parlament defensa atendre l'impacte "econòmic i psicosocial" que provoca el càncer

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha defensat aquest dimecres, amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer el passat 4 de febrer, que les polítiques públiques de salut atenguin la malaltia de manera integral, i que es doni resposta a la dimensió clínica, però també social i econòmica, i a l'"impacte econòmic i psicosocial" de la malaltia en els pacients.
Es tracta d'una declaració institucional de la cambra impulsada pels grups de PSC-Units, Junts, ERC, PP, els Comuns i la CUP, que assenyala que les desigualtats socials i territorials condicionen la qualitat de vida "abans, durant i després del diagnòstic", i que cal garantir l'equitat i protecció dels pacients.
En aquest sentit, reivindica la igualtat d'accés a tractaments innovadors i a l'atenció integral i un tractament digne, respectuós i proper dels pacients, i se suma a una "crida internacional" per conscienciar, prevenir, investigar, diagnosticar precoçment i tractar la malaltia.