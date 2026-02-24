El Parlament debatrà els comptes catalans del 2026 en el ple del 10 al 12 de març

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
El Parlament debatrà durant el següent ple del 10 al 12 de març els pressupostos de la Generalitat del 2026, que presentarà la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, aquest divendres, segons han explicat fonts parlamentàries.
La Mesa del Parlament, un cop admès a tràmit el projecte de llei dels pressupostos, ha d'obrir dos terminis per a esmenes: un no inferior a 10 dies per a esmenes a la totalitat, i un altre no inferior a 20 dies per a esmenes a l'articulat.
Per això, segons han assenyalat les mateixes fonts, es preveu que durant el ple del 10 al 12 de març es pugui fer el debat a la totalitat dels comptes.
Els consellers explicaran durant la setmana vinent les partides pressupostàries dels seus departaments en les seves respectives comissions parlamentàries.
El Govern aprovarà en un Consell Executiu extraordinari aquest divendres el projecte de pressupostos que anirà a la cambra de cara al tràmit parlamentari i que, en cas d'aprovar-se, serien els primers de Salvador Illa que tiren endavant.