El Parlament debatrà aquest dimecres el decret llei sobre el règim sancionador de lloguers

També abordarà el projecte de llei de memòria democràtica i la iniciativa sobre soroll en patis

BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament debatrà a partir d'aquest dimecres el decret llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes, que estableix un règim sancionador per garantir el compliment de la contenció de les rendes de lloguer.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, presentarà en el ple el decret, que modifica les lleis del dret a l'habitatge i del Codi de consum, i que fixa com a infraccions greus o molt greus establir lloguers a preus superiors al màxim permès en zones de mercat residencial tensionades.

També recull com a infracció greu ometre o falsejar la finalitat d'un contracte d'arrendament, repercutir en l'inquilí despeses de gestió quan no sigui procedent i no fer constar en les ofertes i els contractes l'índex que correspon a l'habitatge o el preu del contracte anterior, o la condició de gran forquilla si és el cas.

CARTA MUNICIPAL DE BARCELONA

El ple farà també el debat i votació final del projecte de llei de modificació parcial de la Carta municipal de Barcelona i de les esmenes presentades pels grups en el marc de la tramitació de la iniciativa pel procediment exprés de lectura única.

També es realitzarà el debat de totalitat del projecte de llei de memòria democràtica de Catalunya, que presentarà el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i si la iniciativa ho supera seguirà la seva tramitació en ponència i comissió pel procediment d'urgència abans de tornar al ple.

El projecte unifica, actualitza i completa en un únic cos legal la legislació catalana vigent en aquesta matèria sota els principis "de veritat, reparació, justícia i garantia de no repetició".

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PATIS

Una altra de les qüestions que arribaran al ple d'aquesta setmana és la proposició de llei de modificació de la llei de protecció contra la contaminació acústica, presentada per Junts, ERC, PP, Comuns i CUP, i es votarà si la iniciativa es tramita o no per lectura única.

La proposta planteja excloure els patis escolars del compliment dels valoris límit de contaminació acústica fixats per la mateixa llei o per qualsevol altra normativa municipal o local.

El ple començarà a les 9.00 hores del dimecres amb la tradicional sessió de control al president de la Generalitat, Salvador Illa, i als consellers, i l'ordre del dia també inclou 10 interpel·lacions, el debat i votació de 8 mocions i la designació dels diputats interventors per al període pressupostari de 2025.