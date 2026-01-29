El Parlament crida a protegir els kurds i altres minories de Síria davant el risc d'una "massacre"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha cridat aquest dijous a protegir la població kurda, els alauites i altres minories ètniques i religioses davant la situació actual al nord i l'est de Síria i "el risc d'una nova massacre contra la població civil siriana, inclosa la població kurda".
En una declaració institucional impulsada pel PSC-Units, Junts, ERC, els Comuns i la CUP, la cambra reafirma el seu reconeixement dels kurds i de les seves estructures d'autogovern, i també del seu paper en la lluita contra l'organització terrorista Daesh i per la inclusió i reconeixement dels drets de les dones.
Per això, demana a la comunitat internacional "mesures urgents" per evitar una massacre i que es resolguin les tensions sectàries i ètniques a la zona, a més de la fi de l'aïllament de la ciutat de Kobane, sotmesa els últims dies a atacs de l'exèrcit sirià.