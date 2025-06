El Parlament convalida el tercer suplement de crèdit de 468 milions amb el PSC, ERC i els Comuns

BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha convalidat aquest dimecres el tercer decret de suplement de crèdit que el Govern va aprovar a finals de maig i que aporta 468 milions d'euros a les finances de la Generalitat, amb els vots favorables del PSC-Units, ERC i els Comuns; l'abstenció de Junts, i el vot en contra del PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana.

Es tracta d'un suplement de crèdit als pressupostos del 2023 --l'últim any amb nous comptes aprovats-- que se suma als 2.168 milions del primer suplement, i als 1.301 del segon, ja convalidats en anteriors plens, i que incorporen un total de 3.937 milions d'euros als comptes públics de la Generalitat.

Per a l'aprovació d'aquesta tercera injecció econòmica, el Govern va pactar amb ERC destinar recursos a la rehabilitació d'edificis i a incrementar el parc de lloguer assequible, crear noves places en escoles bressol i universalitzar el servei, a més de culminar la gratuïtat de les etapes educatives d'I0 i I1, a més de mesures d'impuls del català i concretar abans del juliol el finançament singular per a Catalunya.

Amb els Comuns van acordar destinar fons al reforç educatiu, a recuperar menjadors escolars i a l'educació inclusiva; a inversions al Metro de Barcelona i a la xarxa ferroviària catalana, a més d'avançar o estudiar nous projectes de tren i de tren-tramvia; i altres mesures en l'àmbit de la salut, habitatge o residències.

ALÍCIA ROMERO

La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha detallat la destinació dels fons: "Uns 80 milions per fer front a les despeses de personal, són les obligacions a les que ha de fer front l'administració, els increments de sou i el salari de tots els treballadors públics; i després 386 milions per fer front a inversions que tenen els departaments".

Ha afirmat que els prop de 4.000 milions que s'han incorporat amb tots els decrets es poden incorporar pel "bon ritme de l'economia i el bon comportament dels tributs", i ha situat els acords amb ERC i els Comuns en el compliment dels acords d'investidura amb totes dues formacions.

"No és la primera vegada, per desgràcia, que en aquests anys tenim pròrrogues pressupostàries. Ens agradaria que, de cara als pròxims anys, poguéssim aprovar, òbviament, pressupostos per perfilar un horitzó entre tots. En tot cas, aquest any no ha pogut ser", ha afegit.