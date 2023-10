El Parlament continua la tramitació de la reforma legislativa per prohibir els correbous

Continua el tràmit amb l'abstenció del PSC, ERC i Junts, i algun suport de diputats d'ERC i Junts

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha aprovat continuar la tramitació de la proposició de llei de la CUP i els comuns per prohibir els correbous a la platja, els bous capllaçats i els bous embolats a Catalunya, tradicionals a municipis de les Terres de l'Ebre (Tarragona).

La cambra ha rebutjat així les respectives esmenes a la totalitat del PP i Vox, que han rebut el suport de Vox, el PP i Cs, el rebuig de la CUP i els comuns i l'abstenció d'ERC, el PSC-Units i Junts, tot i que 4 diputats d'ERC i 9 de Junts també hi han votat en contra.

Fonts parlamentàries han explicat que Junts ha donat llibertat de vot als seus diputats, i que també ho faran en el debat final de la proposició de llei.

En un comunicat, ERC ha detallat que "de manera acordada un grup de diputats" ha votat en contra de l'esmena a la totalitat i que amb l'abstenció han permès continuar amb la tramitació, i també han apostat per obrir el focus del debat sobre el benestar animal.

UNA DÈCADA DESPRÉS DE PROHIBIR LES CORRIDES

La iniciativa per abolir aquestes modalitats de correbous arriba a l'hemicicle més d'una dècada després que el Parlament va prohibir les corrides de toros a Catalunya, en una votació en què CiU i el PSC van donar llibertat de vot als seus diputats.

La proposició dels comuns i la CUP vol modificar la llei que regula els espectacles amb toros a Catalunya, que sí permet espectacles que no acaben amb la mort de l'animal a municipis on hi ha aquesta tradició.

El seu objectiu és excloure els bous capllaçats, els correbous a la platja i els bous embolats de les modalitats permeses; en cas que la reforma prosperi, la llei continuaria emparant els bous a la plaça, bous al carrer, el bou salvatge i les exhibicions d'habilitat.

En els bous capllaçats, el toro corre pels pobles amb les banyes lligades amb una corda; en el bou embolat, l'animal és tancat en una plaça o carrers amb estopa encesa a les banyes.

DEBAT PARLAMENTARI

El diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà ha assenyalat que "la qüestió de fons no és si es tracta d'una tradició o no, sinó quin sistema de valors amaga" la pràctica dels correbous.

Jéssica Albiach (comuns) ha assegurat que aquesta iniciativa no va en contra dels ramaders i assistents a aquests esdeveniments, i ha afegit que és una proposta pensada per a les "modalitats més agressives", mantenint els bous al carrer i els bous a la plaça.

Per part de Vox, Alberto Tarradas ha sostingut que "no es pot prohibir el sentiment d'un poble a cop de llei", ha definit la cultura taurina com mil·lenària, i ha posat en dubte els vots del PSC, Junts i ERC, en insinuar que aquests grups hauran de decidir entre la seva ideologia i els votants que tenen a les Terres de l'Ebre.

Lorena Roldán (PP) ha apuntat que la proposta s'adreça "únicament a voler prohibir una festa" que, segons ella, està molt arrelada a Catalunya.

El diputat de Cs Matías Alonso ha apuntat al pentapartit (PSC, ERC, Junts, CUP i comuns) perquè veuen la tauromàquia "com un signe d'identitat que s'ha d'extirpar de Catalunya", i ha assenyalat que, segons el seu parer, la Junta de Portaveus del Parlament ha tingut una actitud imparcial en donar-hi prioritat en aquest debat.

Per part del PSC, el diputat Joaquim Paladella ha avançat durant el debat de la iniciativa l'abstenció del seu partit amb l'objectiu que, un cop superat el tràmit a la totalitat aquest dimecres, s'estableixi una ponència i un debat públic per escoltar totes les parts: "Si hem de legislar o prendre decisions en un assumpte com aquest, és el mínim que ens podem exigir".

En la mateixa línia, Juli Fernández (ERC) ha valorat que la llei del 2010 de regulació de festes amb toros es va fer treballant amb el Col·legi de Veterinaris, entitats animalistes i penyes, i ha instat a tornar a treballar amb totes les entitats i associacions amb aquesta iniciativa: "Tindrem aquest debat i aquesta oportunitat per poder construir solucions".

Per part de Junts, Ester Vallès també ha apel·lat al debat i ha sostingut que "els últims anys els correbous han anat acompanyats d'una polèmica molt controvertida", i després ha demanat fer compatibles els interessos de la societat que avança i lluita contra el maltractament animal amb els d'un territori que vol mantenir un element identitari, en les seves paraules.