El Parlament continua la tramitació de la llei del Centre Català d'Empresa i Drets Humans

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimecres continuar la tramitació de la proposició de llei de creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, una iniciativa del PSC-Units, Junts, ERC, els Comuns i la CUP, que seguirà la via parlamentària després d'haver-se rebutjat les esmenes a la totalitat presentades pel PP i Vox.

És la tercera ocasió que la proposició de llei comença la tramitació parlamentària, després que la iniciativa decaigués la legislatura passada per la convocatòria anticipada d'eleccions.

El Centre Català d'Empreses i Drets Humans es projecta com un centre per vetllar perquè les empreses que operen a Catalunya compleixen els drets humans al món, i és una proposta impulsada per diferents entitats.

L'objectiu és que rebi denúncies de les comunitats afectades per vulneracions de drets per l'activitat de les empreses, iniciar-hi investigacions en contra i imposar sancions, emetre informes i proposar a les administracions reformes legislatives en aquest àmbit.

La direcció del centre s'elegirà després d'un procés de selecció per concurs a professionals amb experiència en l'àmbit dels DDHH i el medi ambient, tindria un mandat de 4 anys renovable en una ocasió, i una junta de govern d'11 membres, 8 designats pel Parlament i 3 pel Govern.