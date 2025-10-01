El Parlament continua amb la tramitació de la llei d'atenció pal·liativa pediàtrica

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
La proposició de llei d'atenció pal·liativa pediàtrica integral presentada per Junts continua amb la tramitació, després de celebrar-se aquest dimecres al Parlament el debat de totalitat de la norma, que no comptava amb cap esmena a la totalitat, i que haurà de passar per comissió després de la ponència, abans de votar-se definitivament en el ple.
La norma pretén reconèixer, protegir i regular el dret dels pacients pediàtrics a rebre atenció pal·liativa "sense discriminació, amb equitat territorial, i amb un enfocament orientat a alleujar el patiment associat a la malaltia", per incrementar la qualitat de vida d'infants i adolescents, i de les seves famílies.
El text estableix deures per als professionals sanitaris en aquesta matèria, a més de les garanties que ha de donar el sistema sanitari per als entre 5.000 i més de 9.000 pacients que s'estima que requereixen aquest tipus d'atenció a Catalunya.