El Parlament continua amb la proposta al Congrés d'augmentar les pensions no contributives per discapacitat

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha celebrat aquest dimecres el debat de totalitat de la proposta per presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la proposició de llei que modificaria la llei general de la seguretat social per incrementar la quantia de les pensions no contributives per discapacitat, igualant-les, almenys, al 80% del salari mínim interprofessional (SMI).
Es tracta d'una iniciativa d'ERC, que no ha rebut cap esmena a la totalitat, i que continuarà amb la tramitació en ponència i comissió per posteriorment debatre's en el ple i dirigir-la al Congrés.
La modificació d'aquesta llei, que haurà d'aprovar la cambra baixa, modificaria el càlcul de la capacitat econòmica del sol·licitant de la pensió perquè, en comptes de calcular-se basant-se en la capacitat de la seva unitat familiar o de convivència, es calculi basant-se en la seva capacitat individual.