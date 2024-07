El Parlament constitueix la Diputació Permanent amb Sans (ERC) i Pérez (PSC) com a vicepresidents

Són 23 diputats: PSC 8, Junts 6, ERC 3, PP 2, Vox 2, Comuns 1 i CUP 1



El Parlament ha constituït aquest dimarts la seva Diputació Permanent, que vetlla pels poders de la Cambra entre els períodes de sessions, amb la diputada d'ERC Raquel Sans com a vicepresidenta primera i David Pérez (PSC) segon.

En el ple de constitució, el president del Parlament, Josep Rull, ha explicat que de l'1 al 15 d'agost corresponen a la Diputació els tràmits que corresponguin davant d'un possible debat d'investidura, com fixar-ne la data i convocar-ho.

"Comencem aquesta etapa", ha subratllat Rull sobre aquest òrgan, que es compon de 23 diputats, repartits de forma proporcional sobre la base del resultat electoral.

REPARTIMENT D'ESCONS

En aquesta ocasió, PSC hi té 8 diputats, Junts 6, ERC 3, PP 2, Vox 2, Comuns 1 i CUP 1, després de la redistribució causada per la constitució de la CUP com a grup (ara té 5 diputats en el ple), després que la reforma del reglament del Parlament permetés ERC cedir temporalment l'escó de Ruben Wagensberg per conformar-ho.

A més de la presidència del Parlament, que lidera la persona que està al capdavant de la Cambra, la Mes de la Diputació Permanent es compon de dos vicepresidents i dos secretaris, votats pel mateix sistema pel qual es tria la Mesa de la Cambra.

D'aquesta manera, a més dels vicepresidents Sans i Pérez, s'ha triat a Jeannine Abella (Junts) i Rosa Maria Ibarra (PSC) com a secretàries primera i segona respectivament.

Sans ha obtingut 9 vots i Pérez, 8, mentre que Abella ha comptat amb 9 vots i Ibarra, 8, i en ambdues votacions també hi ha hagut 2 paperetes per a Manuel Jesús Acosta (Vox) i 3 en blanc.