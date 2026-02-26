El Parlament constata la "manca de fiabilitat" del sistema ferroviari, amb l'abstenció del PSC

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha constatat la "manca de fiabilitat" del sistema ferroviari català i la necessitat urgent de reordenar-lo amb una inversió valorada en 3.000 milions d'euros anuals.
Es tracta d'una moció de Junts que ha tirat endavant aquest dijous amb els vots a favor de Junts, ERC, el PP, els Comuns, la CUP i Aliança Catalana (AC) i l'abstenció del PSC-Units i Vox.
El text també insta el Govern a exigir al Govern central que el corredor mediterrani s'acabi convertint en una línia d'ample europeu exclusiva de mercaderies al corredor prelitoral, i que es recuperi el projecte de l'Eix Transversal Ferroviari.