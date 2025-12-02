El Parlament commemora la seva primera sessió el 1932 i homenatja els diputats d'aquella legislatura

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
El Parlament de Catalunya ha commemorat aquest dimarts la primera sessió de la institució, el 6 de desembre de 1932, amb un acte en el qual ha homenatjat els 83 diputats d'aquella primera legislatura, segons ha informat el Parlament en un comunicat.
L'acte, que ha estat presidit pel president del Parlament, Josep Rull, ha comptat amb l'assistència de familiars d'aquells primers diputats i s'ha celebrat a l'auditori, on s'ha descobert una placa, de manera que aquesta sala passarà a denominar-se Auditori President Lluís Companys, en honor al seu primer president.
La commemoració ha començat amb la projecció d'un vídeo sobre aquella primera sessió, amb l'elecció de Companys com a primer president del Parlament, i amb el discurs inaugural del president de la Generalitat, Francesc Macià.
També s'ha fet una taula rodona, en la qual ha participat el periodista, historiador i professor en la Universitat Ramon Llull, Enric Calpena; la presidenta de la Societat Catalana d'Estudis Històrics i doctora en història per la Universitat Autònoma de Barcelona, Mercè Morales, i el doctor en història contemporània i professor en la Universitat de Barcelona, Daniel Roig.
Rull ha destacat que aquest acte és un homenatge a Companys, però sobretot als diputats "que van deixar un llegat excepcional, amb 122 lleis aprovades en poc temps, però amb capacitat de desplegar una agenda modernitzadora de país de primer ordre i sempre amb l'ideal de justícia social".