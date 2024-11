El Parlament commemora el desè aniversari del 9N amb apel·lacions a la unitat independentista

Rull, Mas i Forcadell protagonitzen un acte que reuneix a figures polítiques i alcaldes de Catalunya

BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament de Catalunya ha commemorat aquest dimarts el desè aniversari del procés participatiu del 9 de novembre de 2014, on s'han reiterat apel·lacions a la unitat de l'independentisme per part del president de la Cambra, Josep Rull, l'expresident de la Generalitat Artur Mas i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

En un acte amb la participació de desenes de figures de la política catalana i d'alcaldes i exalcaldes, la Cambra catalana ha recordat el procés participatiu al qual van ser convocats els catalans per decidir, textualment, si volien o no que Catalunya es constituís en un Estat independent.

A més de Rull, Mas i Forcadell, que han intervingut en l'acte, també han estat presents els expresidents del Parlament Ernest Benach, Laura Borràs i Anna Erra, i altres figures que estaven presents en la política catalana el 2014, com l'exdiputat de la CUP David Fernàndez o els llavors consellers de la Generalitat Francesc Homs i Irene Rigau.

També han assistit els membres de la Mesa del Parlament Raquel Sans (ERC), Glòria Freixa (Junts) i Juli Fernàndez (ERC), i diputats actuals de Junts, ERC i la CUP, així com el diputat dels Comuns Andrés García, entre altres.

RULL DEFENSA LA VIA ESCOCESA

En la seva intervenció, Rull ha recordat que el 9N es va fer el mateix any en el qual es va celebrar el referèndum d'independència d'Escòcia, i ha criticat al Govern d'Espanya per intentar impedir una votació a Catalunya que, remarca, es va demostrar que era possible a Regne Unit: "Els forts pacten i els febles imposen", ha dit.

Rull ha reivindicat el 9N com un patrimoni immaterial de la nació catalana i ha afegit que "va ser un doll d'optimisme, d'esperança, de fermesa, de determinació" en el qual van aflorar amb energia i amb força els millors valors de la societat catalana, textualment.

Amb això, ha subratllat la importància de les mobilitzacions independentistes en els anys que envolten el 9N, com la 'Via Catalana' que va unir Catalunya amb una cadena humana de nord a sud i que mostra "un poble que és capaç de donar la mà al que té al costat sense preguntar-li ni d'on ve ni quina llengua parlen a la seva casa ni on han nascut ni quina ideologia té", ha dit.

MAS REIVINDICA EL SENTIMENT SOBIRANISTA

Per la seva banda, l'expresident català Artur Mas ha assegurat que, a parer seu, la societat catalana fa anys que ha passat de defensar l'autonomisme, com ho va fer en les primeres dècades després de la recuperació de la democràcia, a reivindicar la sobirania de Catalunya.

"És cert que han passat molts anys, és cert que han passat un munt de coses, i és cert que, a part d'una repressió duríssima que hem sofert, hem acumulat errors propis. Tot això és veritat. Però el sentit del projecte, és a dir, aquesta voluntat de passar de l'autonomia a la sobirania, aquest esperit segueix absolutament vigent", ha remarcat.

Per Mas, el 9N es va poder fer gràcies a un "quadrat d'or" que es va basar, en paraules seves, en mobilitzacions intenses al carrer, compartir l'objectiu del dret a l'autodeterminació, tenir un camí compartit amb gent que tenia diferents visions, i lideratges que superaven les fronteres limitades de cada partit.

FORCADELL RECORDA EL 9N COM A PRÈVIA A l'1-O

Finalment, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que era presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) quan es va fer el 9N, ha subratllat que la votació va servir per preparar la jornada de l'1 d'octubre de 2017.

"Teníem il·lusió, esperança, alegria, motivació i unitat d'acció, i un objectiu compartit, explicitat i llargament desitjat", ha reiterat, alhora que ha destacat que, malgrat tenir visions diferents, perseguien el mateix objectiu i tenien lideratges compartits entre institucions, Govern i societat civil, textualment.

Malgrat això, Forcadell ha advertit que el moviment independentista no va aprendre d'alguns errors del 9N: "No captem que el Govern espanyol utilitzaria tots els mitjans, fins i tot la violència, per evitar que exercíssim un dret, reconegut internacionalment, com és el dret a l'autodeterminació".

MÉS DE DOS MILIONS DE VOTANTS

En el procés participatiu del 9 de novembre del 2014 hi van participar 2.305.290 persones en 1.317 col·legis electorals que van comptar amb el suport d'uns 41.000 voluntaris, sota la doble pregunta 'Vol que Catalunya sigui un Estat? En cas afirmatiu, vol que aquest Estat sigui independent?'.

L'acte en el Parlament d'aquest dimarts ha comptat amb actuacions musicals a càrrec d'alumnes del Conservatori Superior de Música del Liceu.