El Parlament celebrarà el 20 de març el debat a la totalitat dels pressupostos del 2026

David Zorrakino - Europa Press
Els comptes s'aprovaran definitivament el 24 d'abril si superen el debat a la totalitat
BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -
El Parlament celebrarà el pròxim 20 de març el debat a la totalitat dels pressupostos de la Generalitat del 2026, segons ha acordat aquest divendres la Junta de Portaveus i han explicat fonts parlamentàries.
La Junta de Portaveus ha acordat aquest calendari després que el Govern i ERC hagin decidit que el debat de totalitat, que inicialment s'hauria de celebrar en el ple de la setmana del 9 de març, se celebri finalment en un següent ple, el 20 de març.
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha presentat aquest divendres davant el Parlament el projecte de pressupostos, per als quals ara obre el termini de 20 dies naturals per a la presentació d'esmenes a la totalitat i a les seccions pressupostàries i l'articulat, que finalitza el 18 de març.
COMPAREIXENCES A PARTIR DE DILLUNS
Entre el dilluns 2 de març i el dimecres 4 de març els consellers compareixeran en les comissions parlamentàries per explicar les partides pressupostàries dels seus respectius departaments.
El 19 de març es publicaran les esmenes a la totalitat presentades pels grups i el divendres 20 se celebrarà el debat en seu parlamentària.
Després del tràmit parlamentari --si es rebutgen les esmenes a la totalitat-- i després de l'elaboració del dictamen per part de la comissió d'Economia i Finances, els pressupostos s'aprovaran el 24 d'abril segons el calendari previst per la cambra.