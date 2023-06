El Parlament celebra aquesta setmana un ple amb els nous consellers i Erra com a presidenta

La Cambra ha de decidir si ajorna el monogràfic d'educació després d'una petició de compareixença d'Aragonès



BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

El Parlament celebra aquesta setmana el seu primer ple amb Anna Erra com a presidenta de la Cambra catalana i amb els tres nous consellers d'Educació, Territori i Acció Climàtica després de la remodelació del Govern que ha anunciat aquest dilluns el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Amb aquesta remodelació, el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i el de Territori, Juli Fernàndez, surten del Govern al costat de la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà --número 2 d'ERC per Barcelona en el 23J-- i els substitueixen Anna Simó (Educació), David Mascort (Acció Climàtica) i Ester Capella (Territori).

Aragonès ja ha sol·licitat a la Cambra comparèixer per donar compte dels canvis en la composició de l'Executiu català, els primers des que Junts va sortir del Govern fa vuit mesos i amb els quals aspira a esgotar la legislatura.

La Junta de Portaveus del Parlament es reunirà aquest dimarts a les 11.00 hores per estudiar si modifica l'ordre del dia del ple, que havia de començar aquest dimarts a la tarda i acabar el dijous, per incloure la petició de compareixença d'Aragonès.

Estava previst que la sessió arrenqués aquest dimarts a les 15.00 hores amb un ple monogràfic sobre educació, un debat que podria quedar ajornat arran de la petició de compareixença i els canvis en la Conselleria que fins ara dirigia Gonzàlez-Cambray.

REFORMES SOBRE PENSIONS D'EXPRESIDENTS

Un altre dels temes que figuraven en l'ordre del dia per al ple d'aquesta setmana era el debat a la totalitat de reformes per modificar les pensions i indemnitzacions d'expresidents del Parlament i del Govern registrades pel PSC, els comuns i Cs.

La proposta dels socialistes proposa eliminar les pensions vitalícies dels expresidents del Parlament i introduir rebaixes en els complements salarials i assignacions que reben tant ells com els seus familiars.

La iniciativa dels comuns planteja la "revocació automàtica" de les indemnitzacions, pensions i prerrogatives d'expresidents del Parlament i del Govern condemnats per casos de corrupció amb sentència ferma.

Per la seva banda, Cs demana abolir els beneficis econòmics d'expresidents del Parlament i del Govern, d'exconsellers i de la retribució extra que rep el cap de l'oposició del Parlament.

PSC, Cs i comuns van registrar aquestes iniciatives quan encara estava en l'aire si la ja expresidenta del Parlament, Laura Borràs, sol·licitaria una pensió quan deixés el càrrec, alguna cosa que ella va descartar després que el dijous la Cambra li retirés l'acta de diputada seguint ordres de la Junta Electoral Central (JEC).

PRIMER PLE AMB ERRA DE PRESIDENTA

Per primera vegada des de juliol de 2022, el Parlament celebrarà un ple amb una Presidència en plenes funcions després de la investidura d'Erra com a presidenta divendres passat en substitució de Borràs, amb el suport de Junts i ERC i el vot en blanc de la CUP.

Arran de la suspensió de Borràs, va assumir la direcció de les sessions plenàries la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés, a la qual en ocasions han suplert la vicepresidenta segona, Assumpta Escarp, i altres membres de la Mesa.

En el seu discurs d'investidura, Erra es va comprometre a defensar la "sobirania" del Parlament i va instar a revertir l'article del Reglament que va permetre la suspensió de Borràs quan se li va obrir judici per prevaricació i falsedat documental en la causa de la Institució dels Lletres Catalanes (ILC).

SESSIÓ DE CONTROL

A l'espera de conèixer l'ordre del dia que surti de la Junta de Portaveus d'aquest dimarts, el ple acollirà també la sessió de control al Govern i a Aragonès, la primera en la qual participaran Capella, Mascort i Simó com a consellers.

El ja exconseller Juli Fernàndez serà a l'hemicicle, encara que aquesta vegada com a diputat: va ser l'únic dels consellers d'ERC que va conservar l'escó a la Cambra catalana, després de ser nomenat per a la cartera de Territori a l'octubre de 2022 arran de la sortida de Junts del Govern.

Els grups previsiblement preguntaran a Capella pels seus plans per a la cartera de Territori, amb carpetes obertes com la B-40, l'Aeroport de Barcelona, el projecte del Hard Rock i Rodalies, i a Mascort sobre la seva estratègia per fer front a la sequera a Catalunya.

Per la seva banda, Simó assumeix la cartera d'Educació després de les vagues educatives sota el mandat de Cambray, i torna a la Cambra com a consellera després de ser diputada quatre legislatures, període en el qual va ser portaveu del grup d'ERC, vicepresidenta de la Cambra i secretària primera.

Fa menys de dues setmanes, una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la va inhabilitar a 4 mesos al costat de Lluís Corominas, Simona Barrufet i Lluís Guinó per desobeir al Tribunal Constitucional (TC) en tramitar resolucions relacionades amb l'1-O quan formava part de la Mesa del Parlament que presidia Carme Forcadell.