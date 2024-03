El Parlament celebra aquest dimecres el debat a la totalitat dels Pressupostos amb la negociació viva

Els Comuns volen que Aragonès digui que l'Hard Rock no es farà i negociaran fins al moment de votar



BARCELONA, 12 març (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament celebrarà aquest dimecres a partir de les 9 hores el debat a la totalitat del projecte de llei dels Pressupostos de la Generalitat per 2024, i votarà les cinc esmenes a la totalitat presentades per Junts, Vox, CUP, Comuns, Cs i PP, i amb la negociació amb els de Jéssica Albiach encara viva per tractar d'aconseguir un acord.

A més, la institució catalana farà el debat a la totalitat del projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, coneguda com a 'llei d'acompanyament' als comptes, que també té esmenes a la totalitat dels mateixos sis grups.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la líder dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, han celebrat una reunió aquest dimarts a la tarda en el Palau de la Generalitat en un intent de desencallar les negociacions, enrocades pel projecte de l'Hard Rock.

Els de Albiach volen que Aragonès digui públicament que l'Hard Rock no es farà, una cosa que la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha avisat que "és impossible", en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu.

"El Govern no té marge per frenar tramitacions que ja estan en marxa", ha avisat Plaja, ja que es tracta d'un projecte que està aprovat i que el PSC, el grup amb el qual el Govern ja té un acord per als comptes, vol que es dugui a terme.

No obstant això, Govern i Comuns s'han emplaçat a seguir negociant a través de trucades durant aquest dimarts i aquest dimecres fins al moment de la votació.

JUNTS

Per la seva banda, Junts no dona per acabada la negociació amb el Govern i la seva portaveu al Parlment, Mònica Sales, ha assegurat que encara "hi ha marge" per pactar els Pressupostos, encara que admet que no els han convocat per seguir parlant dels comptes.

El Govern i Junts han mantingut quatre trobades, l'última va ser dijous passat, però la Generalitat no accepta una de les principals demandes dels 'juntaires', la supressió de l'impost de successions.

Ara com ara, tots els grups de l'oposició preveuen votar en contra dels Pressupostos menys el PSC, i un 'no' dels Comuns al Pressupost podria posar en risc l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).