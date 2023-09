El Parlament balear valida el decret que elimina el requisit del català per treballar en la sanitat pública

PALMA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament de les Illes Balears ha validat aquest dimarts el decret de mesures urgents en l'àmbit sanitari i educatiu que, entre altres mesures, inclou l'eliminació del requisit lingüístic del català per treballar en la sanitat pública.

El text s'ha convalidat amb els vots a favor del PP i Vox i el diputat de Sa Unió i el vot en contra del PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem, després d'haver-ne rebutjat la tramitació com a projecte de llei.

En matèria sanitària el text conté mesures per captar i fidelitzar professionals sanitaris i contempla la regulació jurídica de zones de difícil cobertura i la declaració de noves de molt difícil cobertura.

En aquest sentit, els metges que acceptin cobrir aquestes places podrien arribar a cobrar un complement de 20.000 euros anuals, el triple dels complements de difícil cobertura (6.600 euros per als A1 i 4.800 euros l'A2).

Cal recordar, en relació amb el requisit lingüístic, que la mateixa consellera de Salut, Manuela García, va reconèixer que l'executiu no tenia dades concretes sobre quants professionals no venien a treballar a les Balears o abandonaven l'arxipèlag per la qüestió lingüística.

En l'àmbit educatiu, destaca la gratuïtat del primer cicle d'educació infantil --etapa de zero a tres anys-- als centres públics i de la xarxa complementària, que està previst que arribi a més d'11.000 alumnes de 194 centres. El decret es concreta en 45.000 euros per aula.