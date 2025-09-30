El Parlament atorga la Medalla d'Honor als ateneus de Catalunya i a Karina Gibert

També concediran medalles a títol pòstum als activistes socials Josep Gassó i Enric Morist
La Mesa del Parlament ha acordat aquest dilluns concedir la Medalla d'Honor en la categoria d'or a la Federació d'Ateneus de Catalunya i a la doctora en informàtica i experta en intel·ligència artificial (IA) Karina Gibert.
Ho ha anunciat en una roda de premsa el president del Parlament, Josep Rull, que també ha informat que concediran dues medalles a títol pòstum als activistes socials Josep Gassó i Enric Morist.
El lliurament de les medalles es farà el dimecres 29 d'octubre en un acte institucional a la cambra catalana.
DIVULGACIÓ DE LA CULTURA
Amb la concessió d'aquestes medalles, Rull ha explicat que volen reconèixer la feina de la Federació d'Ateneus de Catalunya durant quatre dècades "de foment i divulgació de la cultura i de potenciació d'aquestes institucions centenàries".
A parer seu, els ateneus han ajudat a estendre la cultura i la llengua a Catalunya, a difondre valors socials i democràtics i han exercit "d'element estructurador del país", contribuint així a l'equilibri territorial i a la cohesió.
TECNOLOGIA ÈTICA I RESPONSABLE
Sobre Karina Gibert, Rull ha volgut subratllar la seva aportació "en la governança de la intel·ligència artificial i perquè és un referent en conscienciació per a un desenvolupament i un ús ètic i responsable" d'aquesta tecnologia i amb una visió de dona, ha incidit.
A títol pòstum, han volgut distingir Josep Gassó, que va ser president de Fundesplai, per la seva capacitat de forjar "un moviment d'educació en l'àmbit del lleure per a infants i joves excepcional i fer-lo créixer arreu de Catalunya".
Sobre Enric Morist, que va ser president de la Taula del Tercer Sector Social i coordinador de la Creu Roja de Catalunya, Rull ha destacat el seu compromís "amb els millors valors de la integració, per la seva lluita contra la pobresa, l'exclusió i les desigualtats i per la seva defensa dels drets humans, la dignitat i les oportunitats per a tothom".
DES DE L'ANY 2000
El Parlament lliura la Medalla d'Honor des de l'any 2000 a personalitats o institucions que, a parer seu, mereixen un reconeixement excepcional: el primer a rebre-la aleshores va ser el sacerdot i Premi Nobel de la Pau, Desmond Tutu, i l'any passat es va concedir al monestir de Montserrat pel seu mil·lenari.
Aquest any, a més, s'ha desvinculat la concessió de les medalles de la Diada de Catalunya amb l'objectiu de donar-hi "excepcionalitat", ha explicat el president del Parlament.