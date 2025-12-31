El Parlament ha aprovat enguany 12 lleis i ha convalidat 21 decrets del Govern

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu
Hi ha hagut 22 plens, 3 monogràfics, i Illa ha comparegut a la cambra 4 vegades
BARCELONA, 31 des. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha aprovat enguany 12 lleis i ha convalidat 21 decrets lleis del Govern en els 22 plens que ha celebrat, segons el balanç legislatiu de la cambra.
Entre les principals lleis hi ha la que suprimeix els beneficis fiscals de centres recreatius i casinos (impulsada per ERC i Comuns per intentar paralitzar el projecte Hard Rock a Tarragona), l'Estatut dels municipis rurals impulsat pel Govern i iniciat l'anterior legislatura, i la llei sobre lloguers de temporada i habitacions (presentada com a decret per l'Executiu i tramitada com a projecte de llei).
També va tirar endavant la norma del Govern que crea l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària, la llei de garantia de drets LGTBI (impulsada per tots els grups excepte PP, Vox i AC) i la iniciativa de PSC-Units, ERC i Comuns sobre el dret a una bona administració que regula el dret a l'error i elimina la cita prèvia obligatòria, entre altres mesures.
Es va aprovar la llei que crea el cos d'acció exterior de la Generalitat, en compliment amb l'acord d'investidura amb ERC; també la llei que actualitza la normativa sobre comerç, i una altra norma que eximeix els patis escolars de complir els límits màxims de soroll.
A més, va aprovar-se la llei de foment de la pau, es va modificar la carta municipal de Badalona i va tirar endavant la llei que modifica l'adscripció comarcal del municipi d'Aiguafreda (Barcelona), que va passar del Vallès Oriental a Osona.
DECRETS DEL GOVERN
A principis d'any es va convalidar el decret de pròrroga pressupostària del Govern, després de no aconseguir aprovar uns nous Pressupostos, i de maig a juny es van convalidar els suplements de crèdit que l'Executiu va acordar amb ERC i Comuns i que van dotar amb més de 4.000 milions extra les finances de la Generalitat.
Dos decrets (sobre el risc d'inundació de càmpings i sobre la resiliència del subministrament elèctric) van haver de retirar-se per part del Govern davant del risc que decaiguessin per falta d'acord amb els seus socis, encara que es van aprovar després de pactar-se amb ERC i Comuns, en tots dos casos.
Destaquen també el decret que modifica el règim jurídic de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) per adaptar-lo al nou model de finançament singular per a Catalunya que els govern català i central estan negociant amb ERC; i el decret que exonerava la tornada dels pagaments indeguts en prestacions socials a la infància i l'adolescència.
Fruit del desacord entre ERC i Comuns sobre l'augment de la taxa turística, es van aprovar i derogar decrets sobre el tema: per sorpresa va prosperar un que validava l'entrada en vigor de l'augment, i als pocs dies es va convalidar un altre que ho va deixar en suspens, i les tres parts segueixen en negociacions sobre aquesta qüestió.
22 PLENS, 3 MONOGRÀFICS
Enguany hi ha hagut 22 sessions plenàries, amb 19 sessions de control al Govern, en què s'han formulat 151 preguntes al president de la Generalitat, Salvador Illa, i 243 al conjunt de consellers.
A l'octubre es va celebrar el Debat de Política General (DPG), i hi ha hagut 3 plens monogràfics: un al gener sobre prevenció i gestió de les emergències davant del canvi climàtic (a petició de Junts), un al març sobre les incidències a la xarxa ferroviària (a petició d'ERC, Comuns i la CUP), i un altre al juliol sobre infraestructures (també sol·licitat per Junts).
Illa ha comparegut en tres ocasions: a petició pròpia després de l'apagada elèctrica d'abril; a petició de Junts després del coneixement dels casos de corrupció en el PSOE, i a petició pròpia per explicar la gestió del brot de pesta porcina africana (PPA).