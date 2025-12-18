El Parlament aprova regular el lloguer de temporada i d'habitacions

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha aprovat aquest dijous regular el lloguer de temporada i d'habitacions després de tirar endavant el projecte de llei d'adopció de mesures urgents en matèria d'habitatge i urbanisme.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha explicat el projecte de llei, que ha arribat al debat final amb les esmenes de Junts, el PP i Vox, mentre que el PSC-Units, ERC i els Comuns havien presentat esmenes conjuntes al dictamen emès pel Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que van demanar Junts i el PP.
En concret, el CGE va avalar la constitucionalitat del projecte de llei per regular el lloguer de temporada però va qüestionar la pròrroga automàtica dels habitatges protegits (VPO) en zones tensionades.
El text estableix mesures en l'àmbit de l'obra pública, administratives i en matèria d'urbanisme i habitatge, i modifica les lleis del dret a l'habitatge, el text refós de la llei d'urbanisme i la de millora urbana, ambiental i social de barris i viles, a més dels decrets llei de mobilització d'habitatges procedents de processos d'execució hipotecària i de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.
La proposta recull que en els plantejaments urbanístics dels municipis amb una demanda residencial forta i acreditada, l'ús predominant dels habitatges sigui el de residència habitual i permanent, i regula el lloguer de temporada vinculat a un pla especial que justifiqui l'interès públic i social i la idoneïtat de la localització de l'allotjament i estableix que es regulin les condicions d'accés i temporalitat.
A més a més, el projecte regula el lloguer d'habitacions, amb preus limitats, de manera que la suma de les rendes pactades per a cada habitació no sobrepassi el preu del lloguer del pis.
També crea el registre de grans tenidors, que dependrà de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i una comissió de supervisió de contractes d'arrendament d'habitatge, i es declara els inspectors agents de l'autoritat i es regulen les seves funcions.
El text, a més, concreta la destinació de les fiances que tingui en dipòsit l'Institut Català del Sòl per incrementar els recursos públics per a la construcció d'habitatge protegit i amplia els àmbits en què l'administració pot exercir els drets de tempteig i retracte.